Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, предоставляющих налоговые стимулы для инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Отмечается, что первый подписанный президентом - Закон «О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ «Заключительные и переходные положения» Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной нового оборудования (оснащения) и комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями во исполнение специального инвестиционного договора» №1294-IX.

Согласно этому документу, временно, до 1 января 2035 года, от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оснащение и оборудование, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов в соответствии с Законом «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями».

"Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее, чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, либо государства-агрессора, либо с оккупированной территории Украины", - сказано в документе.

Второй подписанный главой государства - Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями в Украине» №1293-IX.

Согласно этому закону, временно, до 1 января 2035 года, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину оснащения (оборудования), комплектующих изделий к нему, ввозимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Также освобождаются от налогообложения налогом на прибыль предприятий инвесторы, которые являются стороной специального инвестиционного договора, заключенного в соответствии с Законом Украины «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями», при условии, что эта прибыль получена в результате выполнения такого договора.

Отмечается, что освобождение от налога на прибыль предусмотрено после ввода в эксплуатацию объекта инвестиционного проекта в течение пяти лет в пределах срока действия специального инвестиционного договора. Обязательным условием применения освобождения от налогообложения является выполнение инвестором со значительными инвестициями своих обязательств по специальному инвестиционному договору.

Кроме того, закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 года уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые в рамках реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Общая сумма высвобожденных от налогообложения средств учитывается в составе совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

"Реализация этих законов будет способствовать привлечению в Украину стратегических инвесторов, повышению инвестиционной привлекательности страны, а также росту конкурентоспособности украинской экономики благодаря внедрению государственной поддержки крупных инвестиционных проектов, в частности путем предоставления налоговых стимулов", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

В июле прошлого года Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об «инвестиционных нянях».

17 декабря парламент принял законопроект №3760 во втором чтении, а 10 февраля 2021 года Зеленский его подписал.

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Автор: Богдан Слуцкий