Курс гривни к евро установлен на уровне 32,14 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 3 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,39 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,14 грн/евро, таким образом, гривня ослабла на 25 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 28,34/28,36 грн/долл., к евро - на уровне 32,08/32,10 грн/евро.

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Курс 2 февраля:

Национальный банк Украины на среду, 2 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,32 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.