Несмотря на нынешнее укрепление гривни, девальвационные риски сохраняются.

Финансовые аналитики прогнозируют в ближайшее время колебания курса гривни до 29 грн/долл.

Об этом идет речь в переданных УНИАН комментариях экспертов.

Справка УНИАН: последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

Так, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин отмечает, что курс гривни утром, 31 января, укрепился до отметки 28,55 грн/долл.: нерезиденты под влиянием смягчения риторики в отношении возможного вторжения РФ заметно снизили свою активность, но не остановили.

"Продавцы валюты активизировались ввиду конца месяца и завершения налогового периода. Экспортеры, придерживающие валюту ввиду роста доллара, сейчас, видя разворот, спешат ее продать, чтобы не продешевить. К продажам также подключились финансовые компании и банки, фиксируя свои валютные спекулятивные позиции. Также, после ажиотажного роста, сузился спрос на валюту импорта и населения", - говорит аналитик.

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При этом, по словам Шевчишина, ситуация остается опасной и девальвационные риски сохраняются.

"Нерезиденты, хотя и свернули массированные продажи гривни, продолжают выходить из ОВГЗ и в целом выводить активы из развивающихся стран. В пятницу портфель нерезидентов сократился еще на 358 млн грн, а всего, с начала 2022 года, более чем на 11млрд грн. Высокая стоимость заимствования фактически заблокировала возможность привлечения средств на открытом рынке, но при этом обслуживать долг необходимо, что будет оказывать давление на гривню", - сказал эксперт.

Также он отмечает, что в феврале НАК "Нафтогаз" возобновит закупку газа, что сформирует сильное давление на гривню, а импортеры сохранят свою активность. Риски эскалации, по его словам, тоже "не ушли, и продолжат подогреваться СМИ".

Согласно прогнозу Шевчишина, в ближайшее время гривня будет искать зону стабилизации, ожидаются торги в коридоре 28,4-28,6 грн/долл.

Старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб отмечает, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3–1,6%.

По его словам, усиление геополитической напряженности в конце 2021 – начале 2022 года будет генерировать существенное давление на цены через курсовой канал и канал ожиданий. Другим внешним риском эксперт называет стремительное ухудшение условий торговли.

"На начавшейся неделе мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,8 грн/долл., а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 28,7-28,9 грн/долл.", - прогнозирует аналитик.

Курс 31 января:

Национальный банк Украины на 31 января установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,78 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 31 января, укрепился на 25 копеек – до 28,85 грн/долл.