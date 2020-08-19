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Госстат рассказал, сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяц

15:58, 19 августа 2020
Финансы
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Тысячу долларов в месяц зарабатывают менее 7% работающих украинцев / REUTERS

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Более 25 тысяч гривень получают лишь чуть более 6,5% работающих украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего людям платят от 5-6 тысяч гривень. Такую зарплату получает каждый 5-й украинец

"По данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата в июне составила 11 тысяч гривень", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести внеочередное заседание парламента 25 августа и будет проголосовать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

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Автор: УНИАН

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