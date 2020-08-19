Госстат рассказал, сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяц

Это крайне небольшой процент тех, кто работает в Украине.

В Госстате подсчитали, сколько украинцев имеют зарплату в почти тысячу долларов.

Читайте такжеС 1 сентября в Украине поднимут «минималки» до 5 тысяч гривен - Шмыгаль

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Более 25 тысяч гривень получают лишь чуть более 6,5% работающих украинцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего людям платят от 5-6 тысяч гривень. Такую зарплату получает каждый 5-й украинец

"По данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата в июне составила 11 тысяч гривень", - подчеркивает издание.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести внеочередное заседание парламента 25 августа и будет проголосовать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН