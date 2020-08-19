Госстат рассказал, сколько украинцев зарабатывают $1 тысячу в месяц
В Госстате подсчитали, сколько украинцев имеют зарплату в почти тысячу долларов.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Более 25 тысяч гривень получают лишь чуть более 6,5% работающих украинцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего людям платят от 5-6 тысяч гривень. Такую зарплату получает каждый 5-й украинец
"По данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата в июне составила 11 тысяч гривень", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести внеочередное заседание парламента 25 августа и будет проголосовать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.
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