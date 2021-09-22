Правоохранители нашли у злоумышленников почти 20 млн гривень, сообщили в Нацполиции.

В Киеве полицейские разоблачили схему присвоения 34 млн гривень, выделенных государством на развитие животноводства.

Как сообщает Национальная полиция Украины, разработали схему должностные лица нескольких обществ в 2020 году.

По данным следствия, с целью получения дотаций в официальные документы были внесены ложные сведения о получении импортного оборудования для строительства цеха переработки.

Читайте такжеУкраину пытались лишить партии зерна на $7 млн (фото)На самом деле на момент подачи документов оборудование не доставили в Украину и на предприятие. Кроме того, его не доставили до сих пор.

Также в официальные документы внесли расходы, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат компенсации.

В понедельник, 20 сентября, прошли обыски по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях предприятий.

Полиция изъяла финансовую документацию и более 16 млн грн, которые, вероятно, были получены в результате реализации преступной схемы.

Начато производство по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины прекратили функционирование коррупционной схемы, которую организовали должностные лица таможенного поста "Яворов" Львовской таможни.

Правоохранители сообщили, что из-за злоумышленников украинский бюджет недополучил 2,7 млн грн.

Автор: Инна Андалицкая