Союзники разделились во мнениях относительно того, передавать ли Украине эти деньги до заключения соглашения о мире.

Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину союзники Киева сплотились, чтобы нанести Кремлю экономический удар - они заморозили российские зарубежные активы. С тех пор вопрос о дальнейшей судьбе этих средств в размере 300 миллиардов долларов разделил европейские страны, пишет The Wall Street Journal.

Однако сейчас, на фоне угрозы прекращения американской поддержки Украины, усиливается давление на европейские государства, чтобы они официально конфисковали эти средства и направили их на помощь Киеву.

Где находятся замороженные активы России?

Точное расположение всех замороженных средств никогда не разглашалось. Известно, что значительная их часть, около 190 миллиардов евро (205 миллиардов долларов), хранится в бельгийской компании Euroclear, одном из крупнейших расчетных центров ЕС, где Россия разместила свои резервы еще до войны. Кроме того, от 5 до 8 миллиардов долларов находятся в США, а остальные средства распределены между Великобританией, Канадой и финансовыми центрами Европы, такими как Франкфурт и Париж.

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В мае 2023 года страны G-7 заявили, что замороженные активы, которые составляют примерно половину зарубежных резервов российского центрального банка на момент начала войны, будут оставаться заблокированными, пока Россия не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

С момента замораживания в 2022 году эти средства остаются недоступными для Москвы. Доходы от облигаций и других активов, срок которых истек, не используются, а сами средства остаются заблокированными.

В декабре G-7 приняла план выделения кредита на 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от российских активов, в частности процентных выплат. Они утверждали, что доходы не принадлежали российскому правительству, а были собственностью учреждений, которые ими владели. Займ обеспечен доходами, которые страны G-7 планируют получить с этих активов в течение следующих десяти лет.

Почему средства до сих пор не направили на помощь Украине?

Формально любая страна, заморозившая российские активы, могла бы принять решение об их конфискации в пользу Украины. Однако такие шаги могли бы негативно повлиять на репутацию финансовых центров этих государств и вызвать отток иностранного капитала.

В разное время Соединенное Королевство и США во время администрации Байдена выступали за то, чтобы G-7 конфисковала средства.

Внутри ЕС Польша и страны Балтии активно поддерживают идею конфискации российских средств. В то же время ведущие экономики блока, в частности Германия, Франция и Италия, а также Европейский центральный банк, выступают против такого шага. Они опасаются, что создание прецедента может привести к аналогичным действиям в отношении западных активов в будущем и вызвать недоверие к европейским финансовым системам.

В частности, Германия опасается, что арест российских ликвидных активов может усилить репарационные дела, с которыми она все еще сталкивается из-за Второй мировой войны.

Являются ли эти деньги частью потенциальных мирных переговоров?

G-7 заявила, что вопрос замороженных российских активов будет рассматриваться в контексте возможных мирных переговоров. Союзники настаивают на том, чтобы Москва согласилась использовать эти средства на восстановление Украины. Кремль же выражает готовность отказаться от претензий на эти деньги только при условии, что они будут использованы как на территориях, контролируемых Киевом, так и в оккупированных Россией регионах. Позиция администрации Трампа по этому вопросу пока остается непонятной.

Доходы от замороженных активов РФ для Украины

Напомним, после полномасштабного вторжения страны Запада заморозили около 300 миллиардов долларов российских резервов, размещенных за рубежом.

Шмыгаль сообщал, что этих средств не хватит для покрытия всех нанесенных Россией убытков. Из-за этого Украина предлагает ввести специальные налоги и пошлины для российского экспорта, часть из которых пойдет на ее восстановление.

По словам польского премьера Дональда Туска, на Западе до сих пор нет единства в вопросе ареста активов РФ. Все из-за того, что некоторые страны опасаются последствий для евро и банковской системы.

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