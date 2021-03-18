Дія City не предусматривает никаких ограничений в деятельности ее резидентов, если она относится к ІТ-сфере.

Доработанный законопроект 4303-д "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" не предусматривает ограничений для физических лиц-предпринимателей по заключению контрактов с иностранными компаниями. Его авторы говорят, что принцип свободы деятельности является основополагающим для деяний.

Учитывая пожелания ІТ-сообщества, авторы законопроекта 4303-д, закладывающий правовые основы спецрежима Дія City, зафиксировали в документе свободный выбор формы взаимодействия сотрудника с работодателем. Это касается и физлиц-предпринимателей (ФЛП), в том числе и по сотрудничеству с иностранными компаниями.

"Дія City не предусматривает никаких ограничений в деятельности ее резидентов, если она относится к ІТ", - комментирует народный депутат и автор законопроекта Егор Чернев.

Напомним, что парламентским решением от 3 марта законопроект 4303, а также оба альтернативных - 4303-1 и 4303-2 - было отменено. Зато Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации было рекомендовано подготовить доработанный законопроект 4303-д к повторному первому чтению.

Новая редакция 4303-д существенно отличается от первоначального законопроекта 4303. В ней учли большинство из более 300 поправок, поступивших от ІТ-бизнеса и профильных ассоциаций. В частности, упрощена процедура входа для заявителей в спецрежим действие City, существенно сужены полномочия Министерства цифровой трансформации, расширен и детализирован перечень разрешенных в рамках действие City видов деятельности.

Ожидается, что обновленный документ вскоре зарегистрируют в Верховной Раде. В ходе заседания 17 марта, Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Парламенту взять за основу новую редакцию законопроекта 4303-д.

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Автор: Иван Бойко