Как заявил глава чешского правительства, стремление Украины по воплощению важных реформ не является декларацией.

Премьер-министр Чешской республики Петер Фиала заявляет, что Украина достигла большого прогресса в приближении вступления в Европейский Союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фиала сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы будем и дальше поддерживать Украину, потому что мы видим, что на востоке Украины действия России становятся более агрессивными, и политика РФ становится более агрессивной. Она проявляется в том числе и в нападениях на энергетическую инфраструктуру, которые мы наблюдаем и сегодня", - заявил Фиала.

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Он отметил, что в Украине страдает гражданское население.

"Именно поэтому очень важно, чтобы Украина получала непосредственную помощь: военную, гуманитарную, экономическую. Чтобы она получала международные гарантии и заверения. Чтобы Украина имела ясную перспективу вступления в западные структуры: в НАТО и Европейский Союз", - заявил Фиала.

Он сказал, что Украина может полагаться на Чехию в этих вопросах как на партнера.

По его словам, Чехия будет приветствовать все шаги Украины в направлении приближения членства в Европейском Союзе.

"Я лично заслушал презентацию относительно шагов, которые Украина уже сделала по направлению к вступлению в ЕС, и это убедило меня, что Украина достигла большого прогресса в этих вопросах", - подчеркнул Фиала.

Чешский премьер добавил, что стремление Украины воплощать необходимые реформы не является декларативным.

"Мы видим конкретные шаги. Поэтому, я убежден, что мы должны поддерживать ее в этом и положительно реагировать на эти сдвиги", - заявил Фиала.

Также он сказал, что Чехия поддерживает программу гуманитарной и реабилитационной восстановления Украины на 2023-2025 годы, что позволит поддерживать Украину в приближении к стандартам Европейского Союза".

В свою очередь, Зеленский выразил надежду, что во время чешского председательства в Совете Европейского Союза, которое продлится до 31 декабря, появится оценка Европейской комиссии по выполнению Украиной семи рекомендаций для вступления в Европейский Союз, а также появится ясность относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизацию, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

21 августа глава Представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит семь рекомендаций для вступления в Европейский Союз до конца 2022 года.

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