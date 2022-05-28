Выделенные 1,7 млн ​​долларов используют для перевозки медицинских расходных материалов в Украину.

Японское правительство экстренно выделило 1,7 млн долларов на перевозку гуманитарных грузов в Украину.

Об этом сообщает NHK.

Грант был выделен на фоне призывов об увеличении гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства покроют транспортные расходы благотворительных организаций.

Выделенные 1,7 млн ​​долларов используют для перевозки медицинских расходных материалов в Украину.

Япония также подтвердила намерение продолжить сотрудничество с другими странами по поддержке украинского народа на глобальном уровне.

Япония и ее помощь Украине:

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.

Кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

18 мая 2022 года Япония заявила о том, что будет помогать найти работу украинским беженцам. Услугами займется государственное бюро по трудоустройству Hello Work.

28 мая появилась информация о том, что в Японии будут поощрять предпринимателей за трудоустройство украинцев.

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