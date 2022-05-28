Японское правительство экстренно выделило 1,7 млн долларов на перевозку гуманитарных грузов в Украину.
Об этом сообщает NHK.
Грант был выделен на фоне призывов об увеличении гуманитарной помощи украинцам. Выделенные средства покроют транспортные расходы благотворительных организаций.
Выделенные 1,7 млн долларов используют для перевозки медицинских расходных материалов в Украину.
Япония также подтвердила намерение продолжить сотрудничество с другими странами по поддержке украинского народа на глобальном уровне.
Япония и ее помощь Украине:
Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.
Кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.
Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.
18 мая 2022 года Япония заявила о том, что будет помогать найти работу украинским беженцам. Услугами займется государственное бюро по трудоустройству Hello Work.
28 мая появилась информация о том, что в Японии будут поощрять предпринимателей за трудоустройство украинцев.
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