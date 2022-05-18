Услугами займется государственное бюро по трудоустройству Hello Work.

Министерство социального обеспечения Японии заявляет, что начиная с этой недели в Токио и Осаке будут предлагаться специализированные услуги по трудоустройству для людей, эвакуированных из Украины.

Об этом пишет Japan Today.

По сообщению министерства, украинцы, бежавшие в Японию после вторжения России, будут иметь доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

Услуги будут предоставляться государственными бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Помощь доступна и тем, кто живет за пределами двух указанных городов.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.

Кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

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