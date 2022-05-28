Предприятия, которые будут брать на работу украинцев, смогут получать денежное вознаграждение.

В Японии решили помочь украинцам, которые спаслись от войны и "русского мира". Предприятиям, которые трудоустроят граждан Украины, будут платить денежное вознаграждение. За каждого трудоустроенного украинца Япония будет платить до 600 тысяч иен (почти 140 тысяч гривень).

Об этом сообщает Japan Today.

Японское министерство труда уже заявило, что компании, нанимающие украинцев, получат право на получение грантов. Программа денежного вознаграждения за трудоустройство эвакуированных граждан Украины будет реализована уже в понедельник, 30 мая.

"Эвакуированные украинцы в возрасте до 65 лет будут включены в систему поощрительных грантов, охватывающую трудоустройство пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек. Гранты, действительные в течение года, составят 600 000 иен для малого и среднего бизнеса и 500 000 иен для крупных компаний", - сообщает издание.

Помимо этого, гранты смогут получать и предприятия, которые будут нанимать украинцев на кратковременный срок. Некоторые фирмы трудоустраивают переселенцев на три месяца. Так они помогают людям, которые не могут найти стабильную работу. За такое трудоустройство Япония будет платить 120 тысяч иен на одного работника (около 28 тысяч гривень).

По предварительным данным, которые в пятницу сообщило Агентство иммиграционной службы Японии, по состоянию на 25 мая в Японию прибыли 1 тысяча 55 украинцев, спасающихся от войны. Из этого числа 647 украинцам от 18 до 60 лет, а 752 человека имеют визу "для определенных видов деятельности", которая позволяет им работать до года.

Еще 211 украинцев получили краткосрочные визы на жительство. Такие визы позволяют им оставаться в Японии в течение 90 дней по прибытии, впоследствии они могут быть преобразованы в годовые визы для определенных видов деятельности.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Япония будет помогать найти работу украинским беженцам. Услугами займется государственное бюро по трудоустройству Hello Work.

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