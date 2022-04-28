Грантовую помощь используют для закупки медицинского оборудования.

Правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, сегодня, 28 апреля, правительствами Украины и Японии было подписано соглашение по кредиту Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины в Украине.

"Правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов США на льготных условиях. Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на охрану здоровья, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов", - говорится в сообщении.

Срок погашения кредита - 30 лет, в частности, льготный период - 10 лет; процентная ставка - 1% годовых.

Грантовая помощь в размере примерно 2,3 млн долларов будет направлена на закупку медицинского оборудования для поддержки системы здравоохранения и медицины.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство Японии предоставит Украине заем в размере 300 млн долларов, а также направит разведывательные дроны, противогазы и другое защитное снаряжение на случай атаки с применением химического оружия.

По словам политика, из-за войны в Украине Токио пересмотрит стратегию национальной безопасности до конца года и два других ключевых документа по наращиванию своей обороноспособности.

Кроме того, Япония вернулась к жесткой позиции относительно статуса Курильских островов. Впервые с 2003 года МИД страны назвал эту территорию незаконно оккупированной Россией.

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