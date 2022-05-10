Новые ограничения коснутся более 130 человек и 70 компаний.

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.

Об этом сообщает Reuters.

Так, под санкции Японии попали 133 человека, в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

Также японское правительство ввело ряд экспортных ограничений. Санкции коснутся компании и организации, которые связаны с оборонным сектором России, в том числе "Алмаз-Антей" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Как сообщал УНИАН, 20 апреля премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство Японии предоставит Украине заем в размере 300 млн долларов, а также направит разведывательные дроны, противогазы и другое защитное снаряжение на случай атаки с применением химического оружия.

По словам политика, из-за войны в Украине Токио пересмотрит стратегию национальной безопасности до конца года и два других ключевых документа по наращиванию своей обороноспособности.

Кроме того, Япония вернулась к жесткой позиции относительно статуса Курильских островов. Впервые с 2003 года МИД страны назвал эту территорию незаконно оккупированной Россией.

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