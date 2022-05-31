ООН предсказывает, что девять из десяти украинцев окажутся на пороге бедности.

Уже скоро некоторые украинцы могут оказаться на пороге бедности. Как предсказывает ООН, людям придется выживать на 5 тысяч 200 гривень в месяц, то есть примерно на 175 гривень в день.

Как выжить на такие деньги и вообще возможно ли купить продукты на 175 гривень - выясняли в новом сюжете ТСН.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продукты стали "съедать" большую часть зарплаты украинцев. Люди стали покупать меньше еды, однако экономия не всегда помогает - цены на продукты все равно растут.

Украинцы замечают, что овощи стали дороже. Те, кто любил готовить салаты, сейчас вынуждены покупать значительно меньше свежих овощей, ведь это сильно "бьет" по кошельку.

Ракетные обстрелы, минирование полей, проблемы с горючим и логистикой, оккупация территории юга - все это плохо повлияло на продовольственный потенциал Украины. Дорожает сахар, свиная брюшина, мука, лук и гречка. Кроме этого украинцы уже начали ощущать нехватку ранних овощей, которые ранее завозили на полки магазинов с юга Украины, часть которого временно оккупировала РФ.

С молочкой и мясом ситуация в Украине не ухудшится. Дефицита таких продуктов не предвидится.

Журналистка ТСН попыталась купить еду на минимум денег. Корзина оказался очень бедной: яблоко, три картофелины, стакан молока, хлеб, десяток яиц, курица вместо свинины. За 175 гривень в день о полке с кондитерскими изделиями, колбасой, сыром и непродовольственными товарами придется забыть. Также не хватит денег на кофе и бытовую химию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из-за войны, по прогнозам, украинская экономика упадет на треть.

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