Доцент Университета фискальной службы Украины Андрей Гмырин в новом авторском блоге на портале «Экономическая правда» проанализировал утвержденный парламентариями в первом чтении проект госбюджета на 2021 и предложил действенные механизмы привлечения инвестиций и легализации теневых капиталов.

«Самым главным показателем госбюджета является рост реального ВВП на 4,6% при инфляции в 7,3%. Достичь этого показателя вполне возможно, хотя и сложно», - написал А. Гмырин.

Ученый сделал акцент на том, что чиновники запланировали увеличение доходной части бюджета до уровня 1,071 трлн грн, что на 9,4% больше нынешних показателей. Впрочем, прогнозируется также и рост расходов до 1,35 трлн грн. (рост на 5,1%), что связано с необходимостью значительных дотаций и поддержки отраслей, пострадавших от введения карантина.

Дефицит в бюджете Кабмин планирует покрывать за счет заимствований в объеме 702,4 млрд грн. и приватизации - около 6 млрд грн. «Интересно, что доля внешних заимствований сравнительно невелика и составляет 153,3 млрд грн. Основные поступления чиновники рассчитывают получить от реализации облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), этот плановый показатель достигает 549,1 млрд грн.», - подчеркивает Андрей Гмырин.

В своих публикациях и научных разработках А. Гмырин, который является автором комплексной реформы налоговой системы Украины «От нестабильности к гармонии», часто подчеркивает, что именно ОВГЗ могут стать действенным инструментом по легализации капитала, происхождение которого «неудобно объяснять». Ученый убежден, что польза от реального инвестирования этих средств в экономику Украины намного превзойдет эффект от гипотетического расследования их происхождения. Особенно в случае офшоризации капиталов. Благодаря легализации через приобретение ОВГЗ эти средства будут работать непосредственно на экономику, уменьшая долю теневого сектора.

«Введение такого инструмента требует установления четких правил и гарантий для инвестора. Иначе никто не рискнет раскрывать свои доходы и делать инвестиции, - пишет в блоге Андрей Гмырин. - Но ни этих правил, ни гарантий предложенный вариант бюджета-2021 не содержит. За полтора месяца до начала нового года, в течение которого государство должно привлечь 549,1 млрд грн. от ОВГЗ, правительство не сделало ни одного конкретного публичного предложения относительно механизма легализации капитала. Поэтому мне не понятно, за счет чего и кого Кабмин планирует получить эти инвестиции?»

Ученый считает, что такая амнистия капитала дала бы теневому бизнесу четкий месседж, что выгоднее легализовать свои доходы через инвестирование в экономику Украины, чем выводить их в офшоры и использовать другие полулегальные схемы.

«Если правительство рассчитывает на 4,6% рост ВВП, ему следует обязательно учесть этот момент. И это произойдет, но не сегодня, а в течение следующего бюджетного года, когда ситуация с дефицитом бюджета станет критической. А это значит, что страна в очередной раз рискует предстать перед самой большой проблемой отечественных экономических инициатив - непродуманным внедрением и невозможностью практической реализации», - резюмирует автор.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН