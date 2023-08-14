Выплаты достигнут до 3100 гривен.

Пенсионный фонд Украины в августе профинансирует выплату разовой денежной выплаты до Дня Независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной.

Как сообщает пресс-служба фонда, выплаты предусмотрены соответствующим законом, по которому государство ежегодно ко Дню Независимости будет предоставлять разовую денежную выплату.

Кроме этого, соответствующим правительственным постановлением предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией.

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"Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые относятся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, Пенсионный фонд Украины перечисляет на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу", - отметили в фонде.

Другие лица, имеющие право на разовую денежную выплату и не являющиеся пенсионерами и/или не состоящие на службе, получат помощь по их обращениям в органы Пенсионного фонда с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

Категории граждан, которые получат выплаты:

лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3100 грн;

II группы - 2900 грн;

III группы - 2700 грн;

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1000 грн;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 3100 грн;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 ст. 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз-650 грн;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины - 1000 грн.;

участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 грн.

Пенсии в Украине

Как сообщал УНИАН, в марте Верховная Рада приняла закон Об особенностях назначения пенсии украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях или на территориях ведения боевых действий.

Люди, проживающие на оккупированной территории или в зонах ведения боевых действий, по независящим от себя причинам не могут напрямую обратиться в Пенсионный фонд Украины, поскольку его органы не могут там работать.

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