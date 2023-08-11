В Украине приобрести набор можно будет с 31 августа.

Национальные банки Украины и Польши выпустят совместный набор из двух серебряных памятных монет "Дружба и братство – величайшее богатство", который введут в обращение ко Дню Независимости Украины, 24 августа 2023 года.

Как сообщили в НБУ, уникальность этого набора заключается в том, что эти монеты образуют символическую фигуру в форме сердца. Кроме этого, при соединении монет вместе орнамент в нижней части образует цветок – символ надежды, жизни и развития. Автором дизайна является заслуженный художник Украины Владимир Таран.

"На аверсах монет изображены ленты в цветах флагов Украины и Польши, которые украшены гербами обеих стран. В нижней части монет - стилизованные изображения человеческих фигур, символизирующие текущую ситуацию в обеих странах: на украинской монете - войну, ее ужасы и сопротивление украинского народа; на польской - помощь, поддержку и сочувствие. На реверсах монет изображены символические фигуры украинца и поляка, которые сидят за одним столом, накрытым скатертью, и делятся хлебом и вином", - отметили в НБУ.

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Номинал монет составляет соответственно 10 гривень и 10 злотых, а общий тираж – до 10 тысяч штук (по пять тысяч штук для Украины и Польши). Половину тиража изготовит Банкнотно-монетный двор НБУ, а другую половину - Польский монетный двор.

В Украине приобрести набор можно будет с 31 августа в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также у банков-дистрибьюторов – "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк".

Памятные монеты в Украине

Напомним, что недавно Национальный банк представил новую лимитированную версию монеты 10 грн, на реверсе которой вместо гетмана Ивана Мазепы изображен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это уже третья монета из серии "Вооруженные Силы Украины": в октябре прошлого года Нацбанк ввел в обращение 10 гривень с военнослужащими территориальной обороны на реверсе, в мае 2023 года - с эмблемой Сил поддержки ВСУ.

23 января 2023 года украинские памятные монеты были признаны одними из лучших в мире. Украинские монеты одержали победу в номинациях "Лучшая монета о современном событии" и "Самая художественная монета года".

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