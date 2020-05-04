Всемирный банк назначил нового вице-президента по делам Европы и Центральной Азии

Объем поддержки Всемирным банком стран Европы и Центральной Азии в борьбе с последствиями коронавируса достиг 1,4 млрд долл.

Объем поддержки со стороны Всемирного банка стран Европы и Центральной Азии в борьбе с последствиями коронавируса достиг 1,4 млрд долл. Об этом сообщается в релизе организации.

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"После 2 апреля 2020 года в рамках новых проектов чрезвычайного реагирования было утверждено финансирование в размере около 490 млн долларов США. Кроме того, продолжается перераспределение, использование или предоставление средств в размере до 925 млн долларов США в рамках действующих проектов и займов", - говорится в сообщении.

Эти средства предназначены для закупки медицинской техники, включая тест-системы, респираторы и аппараты искусственной вентиляции легких, укрепления систем здравоохранения и социальной защиты наименее защищенных категорий лиц, пострадавших от COVID-19.

Также сообщается, что с 1 мая 2020 новым вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии стала гражданка Швеции Анна Бьерде. На этой должности Бьерде будет руководить стратегической, аналитической, операционной работой Банка и обменом знаний в регионе.

Кроме того, Всемирный банк намерен выделить 160 млрд долл. на помощь уязвимым группам населения и восстановление экономики после пандемии.

"В течение следующих 15 месяцев мы выделим в 160 млрд долларов США финансовой поддержки на предоставление странам помощи в защите уязвимых групп населения, поддержке бизнеса и стимулировании восстановления экономики, включая 50 млрд долларов США новых средств Международной ассоциации развития в форме грантов или льготных кредитов, что поможет странам в реагировании на пандемию COVID-19", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк утвердил предоставление Украине дополнительного финансирования в размере 150 млн долларов США в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины» с целью расширения и совершенствования социальной помощи семьям с низким уровнем дохода.