На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Федеральная резервная система США может повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов, чего не было с начала 90-х.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет издание, ожидается, что ФРС повысит ставку 26-27 июля. Это будет наибольшим повышением с тех пор, как ФРС начала использовать процентные ставки овернайт для проведения монетарной политики в начале 1990-х годов.
Экономисты Nomura Securities International ожидают увеличения базовой ставки ФРС на полный процентный пункт на июльском заседании.
Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что в июле вероятно повышение на 50 или 75 базисных пунктов.
Представители ФРС заявили, что хотят добиться диапазона ставки от 3,25 до 3,5% к концу этого года. Однако фьючерсные рынки показывают, что инвесторы ожидают увидеть больший диапазон от 3,5% до 3,75% до конца года.
Инфляция в США:
В июле 2022 года инфляция в США достигла максимального показателя за 41 год.
По итогам июня потребительские цены в США (индекс CPI) выросли на 9,1% в годовом измерении.
Инфляция ускорилась по сравнению с показателем 8,6% в мае и обновила максимум с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.
Максимальный рост показали цены на энергоносители — индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.
В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%. Это также произошло из-за роста стоимости энергоносителей и продовольствия. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали июньскую инфляцию на уровне 8,8%.
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