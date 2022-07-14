Причина роста курса может заключаться в том, что именно "карточный туризм" во время войны стал крупным каналом поставки в Украину валютной наличности.

Более недели доллар на наличном рынке стремительно дорожает. Сейчас наличные курсы почти на 10 грн оторвались от официального курса НБУ, который остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/$ с первого же дня войны с Россией.

Об этом пишет Forbes.

8 июля НБУ отменил ограничения для импортеров, которое позволяло покупать валюту только под покупку товаров, входящих в перечень критического импорта (утверждается Кабмином). До этого список покрывал около 90% импортных позиций, которые поставлялись в Украину до войны. Впрочем, среди 10%, которые остались под запретом, были такие массовые импортные товары, как, например, одежда или вина.

Теоретически одномоментный выход на рынок новых импортеров мог бы добавить спрос на валюту, однако лишь в условиях свободного курсообразования на межбанке. Сейчас бизнес продолжает продавать и покупать валюту по фиксированным 29,25 грн/$. Спрос перекрывается поступлением валютной выручки экспортеров или интервенциями НБУ.

По словам собеседника в одном из крупнейших банков, который специализируется на работе с корпоративными клиентами, активность импорта возросла, однако не радикально.

"Большинство импортеров пока лишь анализируют возможность возобновить или нарастить деятельность, - говорит он. - Даже при желании это не так просто: железная дорога зафрахтована на месяцы вперед, на границах и без того очереди из фур".

Рост спроса на межбанке сейчас и без того слабо влияет на наличный курс. "Я не думаю, что рост курса связан с отменой ограничений для импортеров, – отмечает глава отдела аналитики Adamant Capital Константин Фастовец. – Наличный рынок и межбанк разорваны, перетоков между ними почти нет".

Новому всплеску подорожания наличного доллара предшествовала еще одна важная для валютного рынка новость. Неделю назад ПриватБанк резко повысил курс, который устанавливается для зарубежных операций с гривневыми карточками. Сразу же это сделали и другие банки.

Двое собеседников в крупных финансовых учреждениях объясняют это реакцией так называемых карточных туристов – участников розничного валютного рынка, которые зарабатывали благодаря ограничениям НБУ, создали предпосылки для существования нескольких курсов.

Другая, более парадоксальная, причина роста курса может заключаться в том, что именно "карточный туризм" во время войны стал крупным каналом поставки в Украину валютной наличности, говорит Фастовец из Adamant Capital. "Изменение курсов в банках если не перекроет его, то сделает существенно меньшим", – предполагает он.

Возможную проблему с наличием наличных денег не исключает и собеседник в топменеджменте одного из крупнейших банков. "До войны в Украине было несколько крупных игроков, которые снабжали банкноты самолетами, сейчас этого нет", – подтверждает собеседник.

Этот фактор отличает нынешнюю ситуацию от периода подорожания доллара во второй половине мая (курс черного рынка на пике – 38,5 грн/$), считает Фастовец. "Тогда это имело под собой преимущественно психологическую подоплеку, – отмечает он. - Сейчас мы видим влияние со стороны предложения валюты, ведь правила игры на рынке изменились".

Ранее Monobank и ПриватБанк подняли карточный курс валют до рыночного уровня.

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