Курс евро снижается вторую торговую сессию подряд.

Курс евро к американскому доллару опустился до минимума с декабря 2002 года.

Курс евро к доллару опускается ниже $1. Такая тенденция зафиксирована вторую торговую сессию подряд - Forex Capital Markets.

По данным на 15:45 по Киеву, евро-доллар находились на уровне 0,9997, однако к 16:00 часам данный показатель поднялся до отметки 1,002, уравняв таким образом паритет валют.

Напомним, на прошлой неделе евро упал на 3,2% относительно доллара на фоне опасений инвесторов по поводуэнергетического кризиса, вызванного неопределенностью поставок газа из России.

Как сообщал УНИАН, 12 июля курс доллара к евро впервые за 20 лет торговался 1:1. Евро упал до 20-летнего минимума и приблизился к паритету по отношению к доллару из-за опасений, что энергетический кризис погрузит регион в рецессию, тогда как американская валюта поднялась из-за ожиданий, что Федеральная резервная система будет повышать ставки быстрее, чем другие страны.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов отметил, что теоретически, украинской экономике даже выгодно ослабление евро, ведь наша внешняя торговля с ЕС является дефицитной.

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