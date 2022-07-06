Раньше курсы в онлайн-банкингах были намного ниже.

Monobank с 6 июля устанавливает рыночный курс валютообмена для безналичных операций.

Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации.

По данным банка, курс гривны по карточным операциям в Monobank на сегодняшний день установлен на уровне 35,00 – 35,45 грн за доллар и 35,9 – 36,63 грн за евро.

Отмечается, что это соответствует существующему наличному курсу валют. Раньше курсы в онлайн-банкингах были намного ниже. Еще 5 июля курс по карточным операциям в Monobank составил 31,6 грн за долл. и 32,35 грн за евро.

Банки устанавливают единые курсы обмена валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов клиентов.

Напомним, с 6 июля Приватбанк поднимет курс валют при оплате картой до уровня наличного курса. Прежде всего это коснется украинцев, которые уехали за границу и расплачивались гривневыми карточками.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/долл. с 24 февраля 2022 года.

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