Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине не стоит наследовать опыт Аргентины, которая 9 раз объявляла дефолт.

Украинское правительство исключает возможность объявления дефолта.

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Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Исключается... Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями. Вы пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги - мне нужно купить холодильник. Соседи скинулись - вы купили холодильник", - сказал Марченко.

Комментарий министра финансов

По его словам, через некоторое время вы не можете отдать всю сумму и предлагаете отдать половину.

"Соседи говорят: ты наш сосед, хорошо, простим. И Аргентина так делала 9 раз. Как вы думаете, можно ли 9 раз обманывать своих соседей? Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют", - добавил Марченко.

Он считает, что это не та практика, которую следует копировать и о которой стоит говорить.

"Когда об этом говорят уважаемые народные депутаты, то у меня волосы встают дыбом. Думаю: хорошо, это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам не будет никто доверять. Мы это уже проходили, кстати", - отметил министр финансов.

Что этому предшествовало

31 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина без поддержки международных организаций рискует "упасть в пропасть финансового дефолта". По словам главы правительства, в этом году Украина должна погасить 3,5 миллиарда долларов по внешним обязательствам и 5,5 миллиарда долларов - по внутренним.

9 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов. 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ.

Эксперты МВФ ориентировочно в сентябре должны были провести первый обзор выполнения Украиной 18-месячной программы сотрудничества stand-by. Однако фонд до сих пор не определился с датой приезда миссии по пересмотру программы.

9 сентября Марченко высказал мнение, что до конца года Украина получит запланированные транши кредита от МВФ, поскольку выполняются все "структурные маяки", предусмотренные программой сотрудничества с фондом.

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Автор: Виктория Токарева