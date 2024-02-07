В Брюсселе сейчас думают об альтернативных способах привлечения средств.

Еще не высохли чернила на соглашении ЕС о выделение Украине 50 миллиардов евро, однако уже сейчас эта сумма кажется незначительной. Финансовые потребности страны растут с каждым днем, а война с Россией тянется уже почти третий год, пишет Politico.

Отмечается, что ЕС полагался на США в поддержке Украины, но неспособность президента Джо Байдена протолкнуть через Конгресс пакет военной помощи в размере 60 миллиардов долларов усиливает опасения в кругах ЕС, что блоку придется взять на себя большую часть расходов Киева.

Так, 50 миллиардов евро, выделенных ЕС, должны быть использованы до 2027 года, но МВФ оценивает дефицит финансирования Украины в более 40 миллиардов долларов только в этом году. Для Киева один из самых больших рисков заключается в том, что дефицит помощи, вероятно, подтолкнет его к инфляционному пути печатания денег.

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"50 миллиардов евро поступают из центрального бюджета ЕС, и хотя это едва заметно по сравнению с 1,074 триллионами евро, которые блок имеет в своей казне на семилетний период, найти свободные деньги в казне, предназначенной для всего – от субсидирования фермеров до строительства дорог – очень сложно", – пишет издание.

По словам журналистов, в Брюсселе сейчас думают об альтернативных способах привлечения средств. Существует понимание того, что в какой-то момент Киеву, возможно, придется научиться стоять на собственных ногах.

"Украина должна стать более самодостаточной в будущем, поскольку она не может продолжать финансировать половину своего бюджета за счет внешнего финансирования", – завил чиновник, работающий с Украиной в ЕБРР Маттео Патроне.

В то же время один из планов привлечения средств, который рассматривается США и другими странами, заключается в конфискации замороженных активов РФ на сумму более 200 миллиардов евро. Однако три крупнейшие страны ЕС – Германия, Франция и Италия – уже выступают против.

Со своей стороны Киев полагается на западные кредиты и гранты для покрытия основных социальных расходов. Брюссель и Вашингтон были крупнейшими финансовыми донорами Украины, каждый из которых выделил 27,5 млрд евро и 22,9 млрд евро с начала вторжения Кремля. В этом году запланированное финансирование выглядит достаточным. Но сумма, которую ЕС предоставит Украине до 2027 года, может ежегодно уменьшаться, пишет издание.

Отмечается, что международные финансовые организации бьют тревогу, что прекращение западной поддержки Украины может привести к катастрофе для страны, страдающей от войны.

"Эта напряженность вновь откроет самую большую линию разлома в ЕС: между теми, кто считает, что Россию нужно победить, и теми, кто хочет закончить войну, даже без победы Украины. Сейчас последний лагерь – это чуть больше, чем шепот в коридорах власти, но их голоса станут громче по мере того, как будет расти количество законопроектов", – говорится в публикации.

Помощь ЕС для Украины

1 февраля страны Евросоюза приняли единогласное решение о выделении Украине 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Впоследствии Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия о создании Украинского фонда в 50 миллиардов евро в бюджете Евросоюза.

Ожидается, что первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро должен поступить в Украину уже в марте.

В то же время Сенат США 5 февраля обнародовал документ, предусматривающий двухпартийное предложение по помощи Израилю, Украине и охране границы. Киеву предложили выделить более 60 миллиардов долларов. Однако республиканцы готовятся сорвать двухпартийное соглашение о помощи США Украине.

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