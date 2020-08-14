Украинская таможня рассказала, как упала внешняя торговля за время карантина

Импорт товаров в Украину с начала этого года сократился на 13%, экспорт - на 7%.

Импорт товаров в Украину за 7 месяцев 2020 года составил 28,8 миллиарда долларов, что на 13%, или на 4,2 миллиарда долларов меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, экспорт украинских товаров составил 26,6 млрд долл., что на 7%, или 2,1 млрд долл. меньше, чем за аналогичный период того же года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

Согласно сообщению, при этом разница между импортом и экспортом (сальдо) – отрицательная и составляет 2,2 миллиарда долларов.

"Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%. Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в другие", - говорится в сообщении.

Украинский экспорт

Согласно данным пресс-службы, наибольшую долю среди экспортируемых из Украины товаров составляют: зерновые - 18,5%, черные металлы - 16,9%, жиры и масла животного или растительного происхождения - 12,8%.

Украинский импорт

Среди импортируемых товаров наибольшая доля: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 15,8%, реакторы ядерные, котлы, машины, оборудование и механические устройства - 10,7%, средства наземного транспорта, кроме железнодорожного и трамвайного подвижного состава, их части и оборудование - 9,6%.

Внешнеторговый баланс Украины

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2019 году составило 3,63 миллиарда долларов, что на 41,5% меньше, чем в 2018 году (6,21 миллиарда долларов).

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Автор: Лариса Бекета