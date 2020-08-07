Украина экспортировала более 3 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 1,67 миллиона тонн, кукурузы - 498 тысяч тонн.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 3,24 миллиона тонн зерна, что на 1,2 миллиона тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеУкраина готова удовлетворить спрос Китая на продукты питания - вице-премьер

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт около 1,67 миллиона тонн, ячменя - 1,06 миллиона тонн, кукурузы - 498 тысяч тонн, ржи - 0,2 тысячи тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 21,8 тысячи тонн, что на 6,8 тысячи тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Как сообщал УНИАН, Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020), поставив на внешние рынки 57,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram