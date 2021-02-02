Меньше всего на внешние рынки отправили украинской ржи.

Экспорт зерновых из Украины за 2020/2021 маркетинговый год уменьшился более чем на 20%.

Читайте такжеВслед за хлебом в Украине подорожают и другие продукты: на что вырастут цены в первую очередьОб этом сообщает ТСН.uа.

"За 2020/2021 маркетинговый год экспорт составляет около 29 миллионов тонн. А это на 21% меньше прошлогоднего показателя. Такие данные предоставили в Государственной фискальной службе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала сезона пшеницы экспортировали около 13 миллионов тонн. Украинского ячменя внешние рынки получили около 4 миллионов тонн. Ржи отправили почти 2 тысячи тонн, а вот поставки кукурузы составляют почти 11,5 миллиона тонн.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина по объему поставок зерновых культур стала вторым экспортером в мире. Впереди только Соединенные Штаты.

По данным Министерства сельского хозяйства США в 2019/2020 МГ в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых Украина заняла второе место по объему поставок ячменя, четвертое - кукурузы, пятое - пшеницы.

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Автор: УНИАН