Закон №1349-IX, известный в народе как "антиколлекторский" заработал на прошлой неделе. Документ регулирует работу коллекторских компаний и устанавливает требования этического поведения коллекторов в процессе взыскания задолженности с должников. Каких изменений стоит ждать?
Во-первых, постановлением НБУ №77 от 09 июля 2021 года утверждено соответствующее положение, которое устанавливает ряд квалификационных требований к работникам коллекторских компаний.
Итак, сотрудники коллекторских компаний должны отвечать следующим требованиям:
- обязаны иметь достаточный уровень знаний для выполнения требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг и защите персональных данных.
- не иметь судимости за уголовные правонарушения, не снятой или не погашенной в установленном законодательством Украины порядке.
Теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз
Коллекторские компании обязаны проверять потенциальных сотрудников на соответствие этим требованиям путем получения от кандидата документов, подтверждающих его квалификационные требования, проверять достоверность представленных данных и проводить собеседования или тестирования последних.
За нарушение прав потребителей коллекторскими компаниями и их сотрудниками, несоответствие сотрудников требованиям НБУ будут налагаться следующие взыскания:
- письменное предостережение с требованием исправить ошибку.
- штраф для коллекторской компании.
- временный запрет коллекторской компании осуществлять свою деятельность.
- исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний.
- временная остановка или аннулирование лицензии коллекторской компании.
Во-вторых, теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз.
Нелегальных ("анонимных") коллекторов не будет. Абсолютно все коллекторские компании до 13 августа 2021 года должны быть внесены в реестр коллекторских компаний. НБУ обеспечивает свободный круглосуточный бесплатный доступ к информации из реестра коллекторских компаний в сети Интернет, с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации из реестра.
Также, финансовые учреждения теперь обязаны информировать заемщиков, с какими коллекторскими компаниями они работают.
Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться
Теперь коллектор обязан представиться, сообщить название компании и размер долга с разбивкой по процентам, телу кредита и неустойки. А также, по требованию потребителя обязан предоставить подтверждающие документы в течение семи дней. При несоблюдении любого из этих условий должник имеет полное право не общаться с коллектором.
Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться. Материалы с фиксацией должны храниться в течение трех лет.
В-третьих, отныне коллекторам запрещается:
- любая коммуникация с должниками с 20.00 до 09.00 (звонки, сообщения, встречи и другие формы коммуникации).
- шантажировать, угрожать, вредить имуществу или деловой репутации, вводить в заблуждение по поводу процентов и неустойки, звонить заемщику или его родственникам, соседям или коллегам.
- взаимодействовать с должником более двух раз в сутки.
- передавать информацию о долге должника и его личных данных третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг.
- скрывать номер телефона или адрес, с которого осуществляется звонок или отправляется сообщение.
- использовать функцию автоматического дозвона должнику.
Если же коллекторы нарушают этот закон, применяются санкции к коллекторским компаниям:
- штраф (от 51 000 до 102 000 грн).
- исключение из реестра коллекторских компаний.
- уголовная ответственность.
- потеря права заниматься коллекторским бизнесом.
Таким образом, "антиколлекторский закон" положительно повлияет на процесс взыскания просроченной задолженности и наконец урегулирует правоотношения между финансовым учреждением и должником в правовом поле. Каждый клиент банка сможет получить всю информацию о взаимодействии с коллекторами и принять правильное решение о необходимости получения кредита и рисков в случае проблем с возвратом денег. Впрочем, учитывая, в какое "интересное" время мы живем, лучше не злоупотреблять потребительскими кредитами с "привлекательными" условиями.
Александр Муравский, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine
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