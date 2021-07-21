В Украине заработал "антиколлекторский" закон / фото ua.depositphotos.com

Закон №1349-IX, известный в народе как "антиколлекторский" заработал на прошлой неделе. Документ регулирует работу коллекторских компаний и устанавливает требования этического поведения коллекторов в процессе взыскания задолженности с должников. Каких изменений стоит ждать?

Во-первых, постановлением НБУ №77 от 09 июля 2021 года утверждено соответствующее положение, которое устанавливает ряд квалификационных требований к работникам коллекторских компаний.

Итак, сотрудники коллекторских компаний должны отвечать следующим требованиям:

  • обязаны иметь достаточный уровень знаний для выполнения требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг и защите персональных данных.
  • не иметь судимости за уголовные правонарушения, не снятой или не погашенной в установленном законодательством Украины порядке. 

Теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз

Коллекторские компании обязаны проверять потенциальных сотрудников на соответствие этим требованиям путем получения от кандидата документов, подтверждающих его квалификационные требования, проверять достоверность представленных данных и проводить собеседования или тестирования последних.

За нарушение прав потребителей коллекторскими компаниями и их сотрудниками, несоответствие сотрудников требованиям НБУ будут налагаться следующие взыскания:

  • письменное предостережение с требованием исправить ошибку.
  • штраф для коллекторской компании.
  • временный запрет коллекторской компании осуществлять свою деятельность.
  • исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний.
  • временная остановка или аннулирование лицензии коллекторской компании.

Во-вторых, теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз.

Нелегальных ("анонимных") коллекторов не будет. Абсолютно все коллекторские компании до 13 августа 2021 года должны быть внесены в реестр коллекторских компаний. НБУ обеспечивает свободный круглосуточный бесплатный доступ к информации из реестра коллекторских компаний в сети Интернет, с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации из реестра.

Также, финансовые учреждения теперь обязаны информировать заемщиков, с какими коллекторскими компаниями они работают.

Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться

Теперь коллектор обязан представиться, сообщить название компании и размер долга с разбивкой по процентам, телу кредита и неустойки. А также, по требованию потребителя обязан предоставить подтверждающие документы в течение семи дней. При несоблюдении любого из этих условий должник имеет полное право не общаться с коллектором.

Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться. Материалы с фиксацией должны храниться в течение трех лет.

В-третьих, отныне коллекторам запрещается:

  • любая коммуникация с должниками с 20.00 до 09.00 (звонки, сообщения, встречи и другие формы коммуникации).
  • шантажировать, угрожать, вредить имуществу или деловой репутации, вводить в заблуждение по поводу процентов и неустойки, звонить заемщику или его родственникам, соседям или коллегам.
  • взаимодействовать с должником более двух раз в сутки.
  • передавать информацию о долге должника и его личных данных третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг.
  • скрывать номер телефона или адрес, с которого осуществляется звонок или отправляется сообщение.
  • использовать функцию автоматического дозвона должнику.

Если же коллекторы нарушают этот закон, применяются санкции к коллекторским компаниям: 

  • штраф (от 51 000 до 102 000 грн).
  • исключение из реестра коллекторских компаний.
  • уголовная ответственность.
  • потеря права заниматься коллекторским бизнесом.

Таким образом, "антиколлекторский закон" положительно повлияет на процесс взыскания просроченной задолженности и наконец урегулирует правоотношения между финансовым учреждением и должником в правовом поле. Каждый клиент банка сможет получить всю информацию о взаимодействии с коллекторами и принять правильное решение о необходимости получения кредита и рисков в случае проблем с возвратом денег. Впрочем, учитывая, в какое "интересное" время мы живем, лучше не злоупотреблять потребительскими кредитами с "привлекательными" условиями. 

Александр Муравский, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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