Александр Муравский

Закон №1349-IX, известный в народе как "антиколлекторский" заработал на прошлой неделе. Документ регулирует работу коллекторских компаний и устанавливает требования этического поведения коллекторов в процессе взыскания задолженности с должников. Каких изменений стоит ждать?

Во-первых, постановлением НБУ №77 от 09 июля 2021 года утверждено соответствующее положение, которое устанавливает ряд квалификационных требований к работникам коллекторских компаний.

Итак, сотрудники коллекторских компаний должны отвечать следующим требованиям:

обязаны иметь достаточный уровень знаний для выполнения требований законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг и защите персональных данных.

не иметь судимости за уголовные правонарушения, не снятой или не погашенной в установленном законодательством Украины порядке.

Теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз

Коллекторские компании обязаны проверять потенциальных сотрудников на соответствие этим требованиям путем получения от кандидата документов, подтверждающих его квалификационные требования, проверять достоверность представленных данных и проводить собеседования или тестирования последних.

За нарушение прав потребителей коллекторскими компаниями и их сотрудниками, несоответствие сотрудников требованиям НБУ будут налагаться следующие взыскания:

письменное предостережение с требованием исправить ошибку.

штраф для коллекторской компании.

временный запрет коллекторской компании осуществлять свою деятельность.

исключение сведений о коллекторской компании из реестра коллекторских компаний.

временная остановка или аннулирование лицензии коллекторской компании.

Во-вторых, теперь общение коллекторов и заемщиков будет проходить цивилизованно и без угроз.

Нелегальных ("анонимных") коллекторов не будет. Абсолютно все коллекторские компании до 13 августа 2021 года должны быть внесены в реестр коллекторских компаний. НБУ обеспечивает свободный круглосуточный бесплатный доступ к информации из реестра коллекторских компаний в сети Интернет, с возможностью просмотра, поиска, копирования и распечатки информации из реестра.

Также, финансовые учреждения теперь обязаны информировать заемщиков, с какими коллекторскими компаниями они работают.

Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться

Теперь коллектор обязан представиться, сообщить название компании и размер долга с разбивкой по процентам, телу кредита и неустойки. А также, по требованию потребителя обязан предоставить подтверждающие документы в течение семи дней. При несоблюдении любого из этих условий должник имеет полное право не общаться с коллектором.

Каждый разговор коллектора с должником теперь будет фиксироваться. Материалы с фиксацией должны храниться в течение трех лет.

В-третьих, отныне коллекторам запрещается:

любая коммуникация с должниками с 20.00 до 09.00 (звонки, сообщения, встречи и другие формы коммуникации).

шантажировать, угрожать, вредить имуществу или деловой репутации, вводить в заблуждение по поводу процентов и неустойки, звонить заемщику или его родственникам, соседям или коллегам.

взаимодействовать с должником более двух раз в сутки.

передавать информацию о долге должника и его личных данных третьим лицам, требовать от родственников и знакомых взять на себя долг.

скрывать номер телефона или адрес, с которого осуществляется звонок или отправляется сообщение.

использовать функцию автоматического дозвона должнику.

Если же коллекторы нарушают этот закон, применяются санкции к коллекторским компаниям:

штраф (от 51 000 до 102 000 грн).

исключение из реестра коллекторских компаний.

уголовная ответственность.

потеря права заниматься коллекторским бизнесом.

Таким образом, "антиколлекторский закон" положительно повлияет на процесс взыскания просроченной задолженности и наконец урегулирует правоотношения между финансовым учреждением и должником в правовом поле. Каждый клиент банка сможет получить всю информацию о взаимодействии с коллекторами и принять правильное решение о необходимости получения кредита и рисков в случае проблем с возвратом денег. Впрочем, учитывая, в какое "интересное" время мы живем, лучше не злоупотреблять потребительскими кредитами с "привлекательными" условиями.

Александр Муравский, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine

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