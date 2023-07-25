Великобритания в этом году может столкнуться с самыми высокими процентными платежами по долгу с 1995 года, поскольку стремительный рост цен увеличивает стоимость ее долга, связанного с инфляцией.
Как сообщает The Telegraph, согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, в 2023 году казначейство потратит 110 миллиардов фунтов стерлингов на проценты по долгу, что эквивалентно 10,4 процента от общего объема государственных доходов.
Процент является самым высоким среди всех стран с высоким уровнем дохода, что ставит Великобританию на первое место впервые с 1995 года.
Около четверти государственного долга Великобритании составляют так называемые индексированные облигации, выплаты по которым колеблются в соответствии с инфляцией.
Италия имеет следующую по величине долю с 12%, большинство стран имеют менее 10%.
Эд Паркер, глобальный руководитель исследования для суверенных и наднациональных компаний в Fitch, отметил: "У нас был очень сильный инфляционный шок, который негативно влияет на государственные финансы и, очевидно, является ключевым фактором суверенного кредитного рейтинга".
Война в Украине и позиция Великобритании
Великобритания оказывает поддержку Украине с первых дней российского вторжения.
Британия согласилась первой предоставить Украине дальнобойное оружие и стала вместе с Нидерландами учредителями так называемой "авиационной коалиции".
В июле 2023 года Великобритания передала Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.
Также сообщалось о том, что Великобритания предоставит Украине пакет поддержки на $65 миллионов.
В июле 2023 года в Великобритании появилась улица имени Зеленского.