В 2023 году казначейство потратит 110 миллиардов фунтов стерлингов на проценты по долгу, что эквивалентно 10,4 процента от общего объема государственных доходов.

Великобритания в этом году может столкнуться с самыми высокими процентными платежами по долгу с 1995 года, поскольку стремительный рост цен увеличивает стоимость ее долга, связанного с инфляцией.

Как сообщает The Telegraph, согласно прогнозу рейтингового агентства Fitch, в 2023 году казначейство потратит 110 миллиардов фунтов стерлингов на проценты по долгу, что эквивалентно 10,4 процента от общего объема государственных доходов.

Процент является самым высоким среди всех стран с высоким уровнем дохода, что ставит Великобританию на первое место впервые с 1995 года.

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Около четверти государственного долга Великобритании составляют так называемые индексированные облигации, выплаты по которым колеблются в соответствии с инфляцией.

Италия имеет следующую по величине долю с 12%, большинство стран имеют менее 10%.

Эд Паркер, глобальный руководитель исследования для суверенных и наднациональных компаний в Fitch, отметил: "У нас был очень сильный инфляционный шок, который негативно влияет на государственные финансы и, очевидно, является ключевым фактором суверенного кредитного рейтинга".

Война в Украине и позиция Великобритании

Великобритания оказывает поддержку Украине с первых дней российского вторжения.

Британия согласилась первой предоставить Украине дальнобойное оружие и стала вместе с Нидерландами учредителями так называемой "авиационной коалиции".

В июле 2023 года Великобритания передала Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировалось.

Также сообщалось о том, что Великобритания предоставит Украине пакет поддержки на $65 миллионов.

В июле 2023 года в Великобритании появилась улица имени Зеленского.

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