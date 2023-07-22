Пятая авеню в городе Харлоу стала Пятой авеню - Зеленский авеню.

В Великобритании открыли дорогу имени президента Украины Владимира Зеленского, сообщило ВВС.

"Улицу в графстве Эссекс официально открыли как первую в Великобритании дорогу имени президента Украины Владимира Зеленского. Пятая авеню в Харлоу стала пятой авеню - Зеленский авеню, используя альтернативное написание", - пишет издание.

Отмечается, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен был присутствовать на открытии, но Зеленский объявил о его увольнении за несколько минут до события.

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В Эссексе представил новые знаки с наименованием улицы депутат от Харлоу Роберт Хелфон. Он отметил, что этот город стал подходящим местом для чествования украинского лидера, поскольку Харлоу был построен для многих перемещенных лондонских семей после Второй мировой войны.

По словам Хелфона, новый город Харлоу возник "как феникс из пепла", поэтому нынешнее событие должно показать украинцам, что когда они одержат победу над Россией, то "есть надежда, есть возможность, что у них будут красивые новые города".

Он также похвалил местных жителей, которые помогли разместить и поддержать примерно 70 украинских беженцев после вторжения России.

Великобритания и Украина

Великобритания оказывает весомую поддержку Украине с первых дней широкмасштабной агрессии России. Как известно, 24 августа 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский наградил тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона орденом Свободы - это высшая награда, которую в Украине может получить иностранец.

Джонсон тогда уже в третий раз с начала широкого вторжения РФ приехал в Киев, чтобы подтвердить свою поддержку и преданность Украине, и объявил о новом пакете помощи Британии.

Новый премьер Великобритании Риши Сунак 18 февраля заявил, что выступает за разработку гарантий безопасности для Украины. По мнению британского премьера, Украина должна получить долгосрочные гарантии безопасности и поддержки Запада до того момента, как вступит в НАТО.

Британия согласилась первой предоставить Украине дальнобойное оружие и стала вместе с Нидерландами учредителями так называемой "авиационной коалиции".

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