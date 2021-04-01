Отныне для осуществления этой деятельности необходимо получить лицензию на торговлю валютными ценностями, порядок выдачи которой определен в отдельном Положении регулятора.

Национальный банк Украины в связи с изменениями в законодательстве ввел новый порядок лицензирования торговли валютными ценностями.

Как сообщила пресс-служба НБУ, отныне для осуществления этой деятельности необходимо получить лицензию на торговлю валютными ценностями, порядок выдачи которой определен в отдельном Положении регулятора.

«С принятием нового положения ключевые требования к лицензиатам, перечень документов и условия получения лицензии не претерпели существенных изменений. В то же время теперь для торговли валютными ценностями небанковскому учреждению достаточно иметь собственный капитал в сумме не менее 5 млн грн, независимо от количества структурных подразделений», - сказано в сообщении.

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Кроме того, упрощена процедура рассмотрения пакета документов. В частности, срок рассмотрения документов уменьшен с 2 месяцев до 30 рабочих дней.

Небанковским учреждениям, которые уже имеют лицензии на осуществление валютных операций, не нужно заново обращаться в Нацбанк из-за изменения нормативного регулирования этого процесса. Переоформление лицензии на осуществление валютных операций на лицензию на торговлю валютными ценностями будет происходить автоматически. После вступления в силу постановления Национальный банк самостоятельно внесет запись о выдаче небанковскому учреждению лицензии на торговлю валютными ценностями в соответствующие реестры.

Напомним, Национальный банк Украины упростил процедуры для получения лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи.

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Автор: Екатерина Жирий