С возможностью внесения 5 млн грн залога.

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщают в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 19 июня следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и изменил меру пресечения подозреваемому в просьбе и получении 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

"Суд взвесил доводы, приведенные прокурором САП, и постановил изменить подозреваемому меру пресечения на содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн грн залога", - говорится в сообщении.

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Срок действия меры пресечения - до 17 августа 2023 г. Отмечается, что в случае внесения залога он будет обязан носить электронное средство контроля, прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду, а также не отлучаться из Львова без разрешения.

Кроме того, он будет сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу и сдаст все свои загранпаспорта.

Дело Лозинского: что известно

Как сообщал УНИАН, прошлым летом Кабинет министров выделил почти 1,41 млрд гривен Министерству развития общин, территорий и инфраструктуры на обеспечение населения теплом в зимний период.

Тогда Василий Лозинский за 400 тысяч долларов согласился на предложение предпринимателя закупить передвижные котельные установки по ценам в 25-30% дороже рыночных.

21 января этого года его задержали и обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 УК Украины. Также правоохранители задержали его доверенное лицо, предпринимателя и двух его сообщников.

22 января Лозинского уволили. Организатора передачи денег - бизнесмена Сергея Кривого взяли под стражу с альтернативой залога в более 100 миллионов гривен.

17 февраля ВАКС избрал Лозинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 50 миллионов, а 17 марта - сменил на круглосуточный домашний арест, хотя обвинение требовало продлить содержание под стражей.

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