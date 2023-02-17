Экс-чиновника подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в закупках передвижных котельных перед отопительным сезоном.

Высший антикоррупционный суд избрал экс-заместителю министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василию Лозинскому меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 50 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"17 февраля Апелляционная палата ВАКС в полном объеме удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала бывшему заместителю министра развития громад и территорий, подозреваемому в требовании и получении 400 тыс. долларов неправомерной выгоды, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 50 млн грн залога", - сказано в сообщении.

Видео дня

Срок действия меры пресечения - до 22 марта.

Дело Лозинского

21 января 2023 года на получении 400 тыс. долларов США взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники задержан заместитель министра развития общин Василий Лозинский, а также его сообщников.

22 января 2023 года Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин.

Предварительная правовая квалификация действий задержанного – ч. 4 ст. 368 (взятка в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 УК Украины (о присвоение, растрату или завладение чужим имуществом должностным лицом, которое было совершено в особо крупных размерах или организованной группой).

Летом 2022 года Кабмин выделил почти 1,41 млрд грн Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на обеспечение населения в зимний период теплом.

Лозинский за 400 тыс. долларов взятки согласился на предложение предпринимателя осуществить закупку передвижных котельных установок по ценам, которые были на 25-30% дороже рыночных.

24 января 2023 года ВАКС избрал меру пресечения для организатора передачи взятки Лозинскому – бизнесмена Сергея Кривого. Он взят под стражу с альтернативой залога в более чем 100 млн грн.

24 январ 2023 года Лозинского отправили под домашний арест.

Вас также могут заинтересовать новости: