С 1 января для решения вопросов по назначению страховых выплат из-за несчастных случаев на производстве необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

В связи с присоединением Фонда социального страхования к Пенсионному фонду Украины (ПФУ), уполномоченным органом в системе общеобязательного государственного социального страхования сейчас является именно Пенсионный фонд.

Как сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, для решения вопросов назначения, перечисления и проведения страховых выплат по возмещению вреда, причиненного пострадавшему в результате несчастного случая на производстве и/или профессионального заболевания, или лицам, которые имеют право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, с 1 января необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда Украины.

Органы ПФУ будут назначать и выплачивать страховые выплаты вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания: пособие по временной нетрудоспособности, единовременное пособие в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности, ежемесячные страховые выплаты (в случае потери профессиональной трудоспособности), выплаты в случае перевода на более легкую, ниже оплачиваемую работу, а также ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности.

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Также к компетенции ПФУ теперь относятся страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего - одноразовая помощь семье (40 размеров минимальной заработной платы); одноразовая выплата каждому лицу, которое было на его иждивении (восемь размеров минимальной заработной платы); ежемесячные страховые выплаты, которые определяются из среднемесячной заработной платы потерпевшего.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстраха:

21 сентября 2022 года Верховная Рада одобрила решение об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования с 1 января 2023 года.

27 декабря 2022 года Кабинет министров Украины своим решением прекратил деятельность Фонда социального страхования и присоединил его к Пенсионному фонду.

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