Решение о повышении учетной ставки позволит сделать банковские депозиты более привлекательными для населения.

Повышение учетной ставки, о котором сегодня, 22 июля, объявили в Национальном банке, должно привести к росту банковских ставок по депозитам и сделать их более привлекательными для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга.

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"Последние месяцы ставки по банковским депозитам были несколько ниже фактического показателя инфляции, и сегодняшние решения по монетарной политике, в том числе имеют целью сделать банковские депозиты более привлекательными для населения, увеличить у населения таким образом склонность к сбережению. Ну и, собственно, это один из каналов монетарной трансмиссии, через которые мы хотим достичь наших инфляционных целей", - сказал Николайчук.

По его словам, предыдущие решения по повышению учетной ставки привели к тому, что депозитные ставки перестали снижаться - тренд к снижению наблюдался последние несколько лет.

"Сегодняшние решения как по повышению учетной ставки, так и дальнейшему сокращению антикризисных механизмов и изменению операционного дизайна монетарной политики, должны привести к тому, что ставки по депозитам в течение следующих нескольких месяцев будут активнее реагировать на повышение учетной ставки", - резюмировал Николайчук.

Учетная ставка: что необходимо знать

В июне Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

22 июля Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 8% годовых.

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Автор: Екатерина Жирий