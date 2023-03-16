Курс евро сегодня в банке снизился.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 7 копеек - до 38,52 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 25 копеек - до 40,65 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,02 грн/долл., евро - 39,65 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,16 грн.

Ситуация с курсом валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине до конца 2023 - что прогнозируют эксперты

Эксперты не исключают, что до конца 2023 года курс доллара в Украине может увеличиться и пересечь отметку в 40 грн/долл.

В этом году, по их данным, ожидается плавная девальвация гривны, а средняя стоимость американской валюты в течение года может быть около 39,5 грн/долл.

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