Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите, отметила банкир.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели 19 марта будет колебаться в диапазоне 38,2 - 38,9 грн/долл.

Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, отметив, что участники наличного рынка будут пытаться удержать наличный курс вблизи новой равновесной отметки, передает 24 канал.

При этом эксперт подчеркнула, что общие тенденции делают эту задачу для них довольно сложной.

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"Стоимость доллара на наличном рынке продолжит тянуться к курсу продаж американской валюты с размещением на трехмесячном депозите. Поэтому, по моему мнению, в течение следующих 7 дней курс будет колебаться в диапазоне 38,2 - 38,9 гривни за доллар", - сказала банкир.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 14 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева 14 марта курс гривни к доллару укрепился на 5 копеек - до 38,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослабел на 20 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 5 копеек - до 38,40 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 40,80 грн/евро.