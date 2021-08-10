В министерстве подчеркнули, что на внутренние цены существенно влияет фактор внешних цен.

В Министерстве экономики Украины отметили, что до конца 2021 года не прогнозируют существенного колебания потребительских цен.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, об этом рассказал первый заместитель министра экономики Владимир Гринюк.

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"До конца года общий тренд в динамике потребительских цен не будет меняться и будет определяться влиянием внешних ценовых факторов и постепенным восстановлением экономической активности после периода значительных карантинных ограничений", - цитирует Гринюка пресс-служба министерства.

При этом отмечается, что на внутренние цены продолжает существенно влиять фактор внешних цен, что наиболее ощутимо отражается на динамике цен на топливо и масла (2,7% роста за июль), и, как следствие, стимулирует рост тарифов на транспорт (1,1% за июль).

В сегменте продовольственных товаров ускоряющий инфляцию фактор внешних цен преимущественно нивелировался в июле за счет сезонного насыщения рынка товарами собственного производства с непродолжительным сроком хранения.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Государственной службы статистики, потребительская инфляция в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года составила 10,2%, ускорившись с 9,5% в июне.

При этом цены на сахар и масло в Украине в июле в годовом выражении - по сравнению с июлем 2020 года – повысились на 83,5% и 79,0% соответственно.

Также в июле в годовом выражении цены на яйца выросли на 33%, хлеб - на 16%, мясо – на 11,1%, макароны – на 9,3%.

В то же время на 2,7% подешевели овощи и на 12,2% - фрукты.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 35,5% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 164,5% и электроэнергии на 36,6%.

Автор: Богдан Слуцкий