Как отметили в "Метинвесте", компания ежегодно увеличивает инвестиции в экологическую модернизацию металлургического производства.

Группа "Метинвест" за 5 лет направила на экологическую модернизацию своих меткомбинатов в Мариуполе - имени Ильича и "Азовстали" - почти 9 млрд грн. Компания работала над повышением экологичности производств даже во время экономического кризиса.

В "Метинвесте" рассказали, что удалось сделать в эконаправлении за прошедшие годы. Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, суммарно на усовершенствование мощностей ММК имени Ильича и "Азовстали" за последние 5 лет было направлено 8,84 млрд грн: на эти средства проводили модернизацию промышленных агрегатов, установили эффективные очистные системы. Все это было сделано для уменьшения уровня выбросов - они превышают предельно допустимых значений.

В 2016 году "Метинвест" начал реконструкцию доменной печи на "Азовстали", также проводился капитальный ремонт конвертера с усовершенствованием системы газоочистки на ММК имени Ильича, был произведен монтаж групповых циклонов итальянского производства и начато строительство современной машины непрерывного литья заготовок. Все это обошлось в 506,4 млн грн.

В 2017 году на реализацию экопроектов "Метинвест" направил 619,3 млн грн. Большая часть средств пошла на реконструкцию доменной печи №4 на "Азовстали", также была выполнена часть работ по капремонту доменной печи №3. На ММК Ильича в 2017-м усовершенствовали агломерационное и конвертерное производство.

В 2018 году "Метинвест" инвестировал 1 443,4 млн грн в капитальные ремонты доменных печей № 2, 4 и 5 на ММК имени Ильича и продолжил реконструкцию аглофабрики. "Азовсталь" в 2018-м строил системы аспирации литейного двора и подбункерные помещения. Также на "Азовстали" проводили модернизацию одной из доменных печей.Читайте такжеМеждународные аудиторы высоко оценили уровень охраны здоровья и безопасности на меткомбинате Ильича

В 2019 году инвестиции компании в экопроекты достигли 2 312 млн, она завершила реконструкцию газоочистной установки конвертера, усовершенствовала газоочистки литейного двора и подбункерных помещений одной из доменных печей, снизила выбросы установки миксерного отделения. В том же году удалось выйти на финишную прямую в модернизации аглофабрики ММК имени Ильича.

В том же 2019 году "Азовсталь" добилась снижения выбросов участка сыпучих и феросплавов, установила новую систему газоочистки отделения десульфурации чугуна и построила систему охлаждения замкнутого цикла.

В 2020 году, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, "Метинвест" направил на экопроекты меткомбинатов рекордную сумму – 3 959,7 млн грн.

Так, в прошлом году удалось завершить сразу 7 крупных экологических проектов: запустить в эксплуатацию системы аспирации на "Азовстали", запустить газоочистку отделения десульфации чугуна, аспирационную установку миксерного отделения и существенно продвинуться вперед в проведении капремонта коксовых батарей.

На ММК имени Ильича сконцентрировались на установке новых фильтров, очищающих воздух от сухой мелкодисперсной пыли, реконструкции аспирационных систем в доменных печах.

Эти усилия, отмечают в компании, уже признаны крупнейшим экологическим проектом за годы независимости. Таким образом, выбросы на ММК имени Ильича были приведены к европейским стандартам.

В группе "Метинвест" отмечают, что не собираются останавливаться на достигнутом.

"Мы планомерно идем к уникальной для Украины чистой металлургии", - подчеркнул генеральный директор меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Энвер Цкитишвили.

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Автор: УНИАН