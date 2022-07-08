Это произошло, в частности, благодаря активному трудоустройству за рубежом украинцев, вынужденно покинувших страну.

В мае денежные переводы в Украину составили почти 1,2 млрд долларов, что соответствует довоенному уровню.

Об этом сообщается в монетарном отчете Национального банка Украины.

"В мае денежные достигли довоенного уровня (почти 1,2 млрд долларов), а в среднем за 5 месяцев 2022 года превысили уровень 2020 года", - говорится в сообщении.

В НБУ уточнили, что рост денежных переводов в годовом измерении возобновился впервые с начала войны среди прочего благодаря активному трудоустройству за рубежом украинцев, которые вынужденно покинули страну.

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что на фоне полномасштабного военного вторжения России объем частных переводов в Украину из-за рубежа за май 2022 года составил 1162 млн долларов, что на 3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По данным Нацбанка, за январь-май 2022 года в Украину поступило 5 236 млн долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5 684 млн долларов).

Напомним, за 2019 год украинцы перевели из-за границы 12 миллиардов долларов. В 2020 году заробитчане перевели в Украину 11,98 млрд долларов. А в 2021 объем переводов составил чуть более 15 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: