Объем переводов в мае на 3,0% больше, чем был в мае прошлого года.

На фоне полномасштабного военного вторжения России объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 года составил 1 162 млн долларов.

Об этом говорится в материалах НБУ.

Объем переводов в мае на 3,0% больше, чем был в мае прошлого года (1 128 млн долларов) и на 14,9% больше, чем в апреле текущего года (1 011 млн долларов).

Всего по данным НБУ за январь-май 2022 года в Украину поступило 5 236 млн долларов, что на 7,9% меньше, чем годом ранее (5 684 млн долларов).

Как менялись суммы переводов:

За 2019 украинцы перевели 12 миллиардов долларов. В этом году ожидалось, что сумма переводов будет значительно меньше.

В январе - июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы - 5365 млн долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долл. США в эквиваленте.

По итогам августа 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину сократился на 11% в годовом выражении и составил $906 млн.

В 2020 году мигранты перевели в Украину11 980 млн долларов.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Украину 15 026 млн долларов.

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