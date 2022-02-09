Песков отметил, что рынки достаточно чутко реагируют на рост напряжения.

Усиление политического напряжения из-за ситуации с Украиной, а также перспектива введения санкций против России негативно сказываются на настроении бирж по всему миру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Коммерсант".

По словам Пескова, на данный момент Запад так и не выработал единую позицию относительно введения санкций.

"Кто-то говорит про принятие санкций немедленно, кто-то, что никакого принятия санкций без эфемерной агрессии России быть не должно, ибо тогда санкции потеряют свой сдерживающий эффект. В данном случае скорее коллективный Запад сам не определился", - сказал Песков.

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Песков отметил, что рынки достаточно чутко реагируют на рост напряжения.

"Напряженность проецируется и на рынки, и на биржи, везде, и в Европе. Рынки реагируют чутко", - пояснил пресс-секретарь президента.

Сколько Россия заплатит за агрессию:

В январе 2022 года Bloomberg сообщал, что санкции, которые применяются к России из-за угрозы военного вторжения на территорию Украины, наносят серьезный ущерб российскому бюджету. Так, по подсчетам аналитиков запрет на покупку западными фондами государственного долга РФ обойдется России в 10 миллиардов долларов в год.

Запрет иностранного участия в локальных государственных долговых бумагах обойдется в 60 миллиардов долларов. Прекращение доступа к платежной системе Swift обойдется России в 535 миллиардов долларов в год.

15 января 2022 года эксперты рассказали о последствиях жестких санкций для экономики РФ. Аналитики считают, что в случае нападения на Украину и введения санкций США, предложенных демократами, отток капитала с долгового и фондового рынков России может приблизиться к показателям 2014-2015 годов, а рубль потеряет до 20%.

Обвал российского фондового рынка: