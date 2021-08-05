Кризис на рынке может привести к тому, что тарифы пересекут границу платежеспособности.

Киевская городская госадминистрация прогнозирует, что в течение отопительного периода цены на газ, которые уже достигли рекордного уровня, а за ними тарифы на отопление и горячую воду будут только расти.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на слова заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

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По его словам, рынок газа в нынешней конфигурации не работает полноценно и грозит рядом критических последствий: банкротством для компаний, поставляющих тепло, а для населения – повышением тарифов на горячую воду и отопление, которые пересекут границу платежеспособности.

"В результате отраслевой реформы произошла отмена льготного режима газоснабжения для теплопоставщиков - так называемого ПСО (возложение специальных обязанностей на НАК "Нафтогаз"). Льготного в контексте того, что действовали приемлемые условия расчетов за газ, учитывая особенности работы теплокоммунэнерго и их социальную функцию", - цитирует Пантелеева пресс-служба.

"Сейчас же существует жесткий механизм предварительной оплаты, на что у ТКЭ средств нет. К тому же, стремительно начала расти цена на газ. Сейчас она вообще является неадекватной – более 15 тыс. грн/тыс. куб. м в июле, что втрое больше, чем год назад.

Прогнозы специалистов свидетельствуют о том, что в течение отопительного сезона цена газа будет только расти", – добавил он.

По его словам, критически важным является принятие единого для страны антикризисного решения еще до начала отопительного сезона.

Цена газа в Европе

2 августа цена на газ в Европе выросла до нового исторического максимума, достигнув 42,1 евро за мегаватт-час. При переводе в стоимость за кубический метр цена газа составляет 525 долларов за тыс. кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы с Украиной на 3 августа составила 18,14 тыс. грн за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе из-за низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

При этом, цены на газ для населения не растут, потому что с 1 мая всех бытовых потребителей газа было автоматически переведено на фиксированный годовой тариф, который будет действовать до 30 апреля 2022 года. Потребители покупают голубое топливо по цене от 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Автор: Игорь Орел