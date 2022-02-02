Речь идет о вакцинированных гражданах с инвалидностью I и II групп.

Кабинет министров предоставит возможность гражданам с инвалидностью І и II групп потратить тысячу гривен на лекарственные средства и коммунальные услуги в рамках программы "єПідтримка".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Мы примем сегодня протокольное решение о расширении возможностей программы для другой категории лиц. Это вакцинированные граждане с инвалидностью I и II групп, которые смогут тратить ковидные деньги на лекарственные средства и коммуналку, когда она будет подключена к этой программе", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить по 1 тыс. грн.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и др.

2 декабря 2021 года Верховная Рада выделила на эти цели из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн. В госбюджете на 2022 год на программу предусмотрено 3 млрд грн.

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