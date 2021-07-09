Денис Шмыгаль отметил, что разрыв между пенсионерами разных лет почти в два раза.

Украинское правительство анонсировало повышение пенсий военных. Решение уже проработало Министерством социальной политики.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение должно уменьшить диспропорции в пенсионных выплатах.

В ведомстве предложили:

с 1 июля установить ежемесячную доплату 2000 гривен для почти 400 тысяч военных-пенсионеров;

установить минимальную пенсию в размере 3854 гривны;

повысить выплаты более 40 тысячам участникам боевых действий, потерявшим работоспособность, на 700 гривен.

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"В 2017 году, при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. Из-за этого сегодня новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое", - подытожил Шмыгаль.

Как ранее сообщал УНИАН, анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет, будет перенесено на 1 октября.

Министр соцполитики Марина Лазебная отметила, что анонсированная выплата дополнительных 400 гривен, переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

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Автор: Анастасия Горбачева