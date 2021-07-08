Участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право свободного выбора одного из видов пожизненных пенсий.

В случае отсрочки назначения пенсии по возрасту участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право заключить договор страхования пожизненной пенсии с более позднего срока.

Пожизненная пенсия за счет средств накопительной системы пенсионного страхования учитывается при определении минимальной пенсии по возрасту. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании" в редакции от 01.07.2021.

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Что такое пожизненная пенсия:

Пожизненная пенсия - это пенсия договор страхования которой заключается между участником накопительной системы пенсионного страхования и страховой организацией в соответствии с законодательством о страховой деятельности с учетом требований, предусмотренных этим Законом, после достижения участником накопительной системы пенсионного возраста.

Участник накопительной системы пенсионного страхования имеет право свободного выбора одного из видов пожизненных пенсий.

Вид пожизненной пенсии, избранный участником накопительной системы пенсионного страхования, указывается в договоре страхования пожизненной пенсии.

В договоре страхования пожизненной пенсии также обязательно указывается ставка инвестиционного дохода, которая применяется для расчета выбранной пожизненной пенсии.

Страховая организация рассчитывает размер пожизненной пенсии в течение трех рабочих дней со дня получения средств на оплату договора страхования пожизненной пенсии.

Какие документы нужны:

Для заключения договора страхования пожизненной пенсии участник накопительной системы пенсионного страхования подает страховой организации в течение месяца до достижения возраста, предусмотренного статьей 26 Закона следующие документы:

заявление по форме, установленной страховой организацией,

справку Пенсионного фонда о сумме средств, учтенных на его накопительном пенсионном счете в Накопительном фонде,

справку администратора негосударственного пенсионного фонда о сумме средств на его индивидуальном пенсионном счете в соответствующем негосударственном пенсионном фонде.

Виды пожизненных пенсий:

пожизненная пенсия с установленным периодом,

пожизненная обусловленная пенсия,

пожизненная пенсия супругов.

Пожизненная пенсия с установленным периодом:

Пожизненная пенсия с установленным периодом - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, но не менее чем в течение десяти лет со дня ее назначения. В случае смерти пенсионера право на получение назначенной пожизненной пенсии в течение установленного периода имеют наследники, указанные в договоре страхования пожизненной пенсии или определенные в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Пожизненная обусловленная пенсия:

Пожизненная оговоренная пенсия - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера.

В случае если общая сумма пожизненной обусловленной пенсии, выплаченная пенсионеру на момент смерти, меньше, чем сумма, обусловленная в договоре страхования пожизненной пенсии, разница средств между указанными суммами выплачивается наследникам, указанным в договоре страхования пожизненной пенсии или определенным в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Пожизненная пенсия супругов:

Пожизненная пенсия супругов - ежемесячная выплата, которая осуществляется в течение жизни пенсионера, а после его смерти - его мужу (жене), который (которая) достигли пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 настоящего Закона, в течение их жизни.

Накопительная пенсия в Украине: что необходимо знать

Кабинет министров планирует в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект №2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект О государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращение расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую во второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 года в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для тех, кто получает пенсию в минимальном размере.

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Автор: Елена Коваленко