По сравнению со вторым кварталом 2021 года ВВП увеличился на 1,4%.

Реальный валовой внутренний продукт Украины в третьем квартале 2021 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.

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"Реальный ВВП в III квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2020 года – на 2,4%", - говорится в сообщении.

Прогнозы:

21 октября 2021 года Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году, учитывая более длительный и существеннее влияние пандемии и последствия от резкого повышения цен на газ - с 3,8% до 3,1%, в 2022 году - с 4% до 3,8%.

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3,5% – по сравнению с 4% в предыдущем прогнозе.

Министерство экономики прогнозировало, что ВВП Украины по итогам года вырастет на уровне 4,1%.

В госбюджете на 2021 год заложен рост ВВП Украины на уровне 4,6%.

Автор: Екатерина Жирий