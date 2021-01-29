Спор между ФК «Инвестохиллс Веста» и гражданами Словакии Ричардом и Юраем Душка касается здания по улице Фрунзе, 69 в Киеве.

Финансовая компания «Инвестохиллс Веста» опровергла обвинения в свой адрес о нарушении прав словацких инвесторов Ричарда и Юрая Душка и разъяснила свою позицию в споре вокруг здания по улице Фрунзе (Кирилловская), 69 в Киеве.

Об этом идет речь в заявлении на сайте компании «Инвестохиллс Веста» в ответ на итоги пресс-конференции от 27 января на тему «Посольство Словацкой Республики просит Украину защитить иностранные инвестиции в размере 100 млн гривень», в которой приняли участие посол Словакии в Украине Марек Шафин, адвокат Найем Маси-Мустафа и глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, депутат Галина Янченко.

Основной темой пресс-конференции стал спор между ФК «Инвестохиллс Веста» и гражданами Словакии Ричардом и Юраем Душка, которые являются владельцами ООО «Фрунзе 69». При этом в ФК «Инвестохиллс Веста» заявили, что ее представителей в качестве второй заинтересованной стороны на пресс-конференцию не пригласили.

Как поясняют в ФК «Инвестохиллс Веста», в марте 2020 года на открытых публичных торгах, которые организовал Фонд гарантирования вкладов физических лиц, ФК «Инвестохиллс Веста» приобрела лот №GL16N717120 с правами требования к должникам «Укрпрофбанка». Среди должников было ОАО «Банкомсвязь», учредителем которого является Анатолий Юркевич, он же – экс-бенефициар банка. В качестве обеспечения по кредиту ОАО «Банкомсвязь» было предоставлено здание площадью 5761 кв. м по адресу: Киев, улица Фрунзе (Кирилловская), 69.

При этом, уверяют в компании, по итогам аудита долга ОАО «Банкомсвязь» было установлено, что в 2015 году, за день до введения в «Укрпрофбанк» временной администрации, с упомянутого залога незаконно сняли обременение и здание передали в уставный капитал ООО «Фрунзе 69», конечными собственниками которого являются граждане Словацкой Республики Душка Ричард и Душка Юрай.

При этом в финкомпании напомнили, что с 2015 года СБУ проводит расследование в УП №42015100000000795 касательно вывода государственных средств и активов банка ПАО «УПБ» на компании, связанные с Юркевичем А.И., Сподиным С.Ю., Козаченко Т.А., Гордиевским В.И., Алексом Мардер, Юрием Каплуном, Капустиным В.И., в котором ФК «Инвестохиллс Веста» признана потерпевшей.

«Учитывая данные обстоятельства, руководствуясь уважением к интересам иностранных граждан и стремлением достичь конструктивного диалога, ФК «Инвестохиллс Веста» обратилась к Ричарду Душка и Юраю Душка с предложением создать двусторонний переговорный процесс, чтобы прийти к взаимовыгодному оптимальному решению. Также компания в октябре 2020 года обратилась к Послу Словацкой Республики в Украине Мареку Шафину с просьбой помочь в диалоге с инвесторами. Помимо этого, «Инвестохиллс Веста» направляла обращения в парламентские комитеты, в частности, в один из подкомитетов Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, и в Министерство иностранных дел. Тем не менее, ни на одно из обращений мы не получили надлежащие ответы», - идет речь в заявлении компании.

При этом в компании «Инвестохиллс Веста» утверждают, что словацкие инвесторы, «осознавая незаконность сделки по приобретению в собственность ипотечного имущества», наняли адвоката Найем Маси-Мустафу, и организовали комплекс дальнейших юридических комбинаций. В частности, по утверждению компании, Ричард и Юрай Душка заключили фиктивный договор займа на 3,4 млн долл. (доказательств передачи которых между близкими родственниками нет), а ООО «Фрунзе 69», учредителями которого они являются, передало в ипотеку здание в качестве обеспечения исполнения обязательства Юрая перед Ричардом.

«Очевидно, что указанные договоры являются фиктивными и их цель – не допустить обращение взыскания на здание по ул. Кирилловская, 69. В итоге, посол Словакии получает неправдивую информацию о юридическом статусе объекта инвестиции Ричарда и Юрая Душка. Хотя, напомним, что ранее «Инвестохиллс Веста» направила в Посольство Словакии письмо с предложением урегулировать сложившуюся ситуацию по данному объекту и посодействовать в переговорном процессе. Ко всему прочему, довольно неприятным фактом являются поступавшие звонки и смс с угрозами юристам и другим сотрудникам «Инвестохиллс Веста». Угрожавший предъявлял ультиматум с условием «принять правильное» юридическое решение в их пользу, касательно предмета ипотеки объекта на Фрунзе 69», - отмечается в заявлении.

Как отмечают в «Инвестохиллс Веста», по этому факту было открыто уголовное дело ЕГРДР №12020105060001028 от 18.11.2020 и установлено, что одним из звонивших является некий гражданин Словакии – Карашчак Роберт, 1969 года рождения. На данный момент вопрос находится в фокусе правоохранителей.

Также в ФК «Инвестохиллс Веста» дали комментарий относительно конкретных обвинений в своей адрес, в которых сторона оппонентов и их защита заявляют, что ФК «Инвестохиллс Веста» во второй раз отобрала объект недвижимого имущества у словацких инвесторов».

«Инвестохиллс Веста» как правопреемник «Укрпрофбанка» 5 октября 2020 года удовлетворила свои требования ипотекодержателя, зарегистрировав право собственности на здание по ул. Кирилловская, 69. 26 октября 2020 года это регистрационное действие отменил Минюст своим приказом. Тем не менее, 10 ноября 2020 года Окружной административный суд Киева остановил действие приказа Минюста, а 11 ноября Хозяйственный суд Киева наложил арест и запрет регистрационных действий по имущественному комплексу», - говорится в заявлении.

При этом в компании заявляют, что вопреки судебным решениям спустя месяц, 11 декабря, регистратор Минюста выполнил приказ Минюста от 26 октября 2020 года и отменил право собственности ФК «Инвестохиллс Веста» на здание. Считая такие действия незаконными, «Инвестохиллс Веста» снова обратилась в суд, который 21 января 2021 года остановил регистрационные действия регистратора Минюста, а частный нотариус восстановил право собственности ФК «Инвестохиллс Веста» на имущественный комплекс.

В то же время в ответ на обвинения в том, что в октябре 2020 года ФК «Инвестохиллс Веста» незаконно завладела имуществом словацких инвесторов в Киеве, в компании заявляют, что после того как ООО «ФК «Инвестохиллс Веста» приобрело у ФГВФЛ право требования к ОАО «Банкомсвязь» по кредитному договору и договору ипотеки, ФК обратилась с претензией к должнику и новому ипотекодателю (ООО «Фрунзе 69») на суму, превышающую 117 млн грн. Так как свои кредитные обязательства должник не выполнил, нотариус Максим Юдин зарегистрировал право собственности ФК «Инвестохиллс Веста» на имущественный комплекс в счет погашения задолженности по кредиту.

Комментируя обвинения словацкой стороны в том, что 23 января 2021 года со стороны ФК «Инвестохиллс Веста» произошел повторный захват объекта, в компании заявили: «Это был не захват, а 23 января частный нотариус лишь выполнил определение Хозяйственного суда Киева от 21 января, которым были остановлены регистрационные действия регистратора Минюста от 11 декабря 2020 года об отмене права собственности ФК «Инвестохиллс Веста» на имущественный комплекс».

При этом в заявлении компании подчеркивается, что частный нотариус Владимир Бригида, перерегистрировав на ФК «Инвестохиллс Веста» право собственности на объект недвижимости, принадлежащий иностранцам, восстановил право собственности ФК Инвестохиллс Веста» на основании постановления суда Хозяйственного суда Киева от 21 января, потому его действия нельзя считать незаконными. «Если делать правовой анализ событий, то незаконной была именно отмена записи Минюстом о праве собственности «Инвестохиллс Веста» на имущественный комплекс от 5 октября 2020 года», - отмечают в ФК «Инвестохиллс Веста».

В то же время, в ответ на обвинения в том, что 28 января представители «Инвестохиллс Веста» снова предприняли попытку захватить здание по ул. Кирилловская, 69 и добиться выселения из него арендаторов, в компании пояснили, что в лице трех адвокатов хотели осмотреть объект, законным собственником которого является финансовая компания, и уведомить арендаторов об этом. ФК «Инвестохиллс Веста» не принимала и не собиралась принимать никакие меры по выселению арендаторов. В свою очередь представители ООО «Фрузе 69» задействовали целый автобус «охранников» и помощь полиции, которые не пускали представителей нового собственника.

ФК «Инвестохиллс Веста» подчеркнули, что неоднократно обращалась со своей позицией к каждому участнику заинтересованных сторон, но вторую сторону не приняли к рассмотрению ни во время специальной комиссии Верховной Рады, ни во время пресс-конференции 27 января.

«Оппоненты приняли решение перенести решения спора в медиапространство, что зачастую отвлекает внимание от реальных фактов. Но только на некоторое время. Мы надеемся, что в ближайшее время все участники данного кейса прибегнут к истинным юридическим доказательствам и обратят внимание только на факты и реальную предысторию», - подытожили представители ФК «Инвестохиллс Веста» в своем заявлении.

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Автор: УНИАН