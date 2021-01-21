Лимитами можно регулировать суммы операций, время, частоту и другие параметры.

Профессиональные участники валютного рынка одобрительно воспринимают осторожные действия Национального банка по его либерализации.

Об этом изданию Mind.ua сказал директор департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК" Дмитрий Дребот.

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Он отметил, что участники рынка понимают: быстро снять все ограничения невозможно. Поэтому они рекомендуют и в дальнейшем двигаться поэтапно, постепенно расширяя лимиты. По их мнению, лимитирование является очень правильным и осторожным инструментом в сегодняшних украинских реалиях.

"Профессиональные участники рынка и банкиры – на стороне Нацбанка. И они готовы подсказать, как безболезненно убрать эти ограничения. Например, операции с валютой можно лимитировать. Устанавливать лимиты возможно разными способами и используя разные критерии. Это позволит избежать негативных последствий и не допустить дестабилизации валютного рынка», – отмечает Дмитрий Дребот.

По его словам, лимитами можно регулировать суммы операций, время, частоту и другие параметры. Умело используя этот инструмент, НБУ может постепенно приучить украинский рынок работать со всем тем инструментарием, который является доступным европейским банкам, в то же время не ставя под угрозу стабильность курса.

«Мы понимаем, что путь либерализации – сложный», – констатирует Дмитрий Дребот.

Среди позитивных шагов со стороны НБУ он назвал недавнее решение, которым регулятор снял очередные ограничения на валютном рынке. Отныне бизнес и население смогут заключать форвардные контракты по собственному желанию. Ранее составить такой контракт было возможно только при наличии экспортно-импортного контракта.

В частности, бизнес сможет заранее определять, по какому курсу он продаст валюту через определенное время.

«Логично, что предсказать, каким будет валютный курс даже через неделю, невозможно. Вот тут и придет на помощь форвардный контракт, в котором стороны сразу же договариваются о курсе предстоящей сделки. Это удобно и безопасно», – объясняет Дмитрий Дребот.

Физическим лицам НБУ разрешил не только продавать, но и покупать валюту по форвардным контрактам. Но по мнению специалистов, население не будет пользоваться этим механизмом очень активно из-за того, что физические лица не занимаются регулярным бизнесом, а источники происхождения их средств тщательно проверяет финмониторинг банков.

«Да, форвард - хороший и полезный инструмент. Суть его в том, что у клиента есть на руках свободная гривна, и он хочет купить валюту. Но не сегодня, а через полтора или два месяца. Исключение составляют ситуации, когда человек продает квартиру или машину, получает на руки гривну и хочет перестраховать свои риски. В этом случае форвард действительно поможет. Но это будут единичные операции», – объясняет Дмитрий Дребот.

Он подчеркивает, что благодаря таким маленьким, но верным шагам, впоследствии – когда позволят макроэкономические условия в Украине – станет возможным очередной виток либерализации, а в перспективе и максимальное снятие ограничений на валютном рынке.

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Автор: УНИАН