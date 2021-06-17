По словам Дмитрия Сеника, сейчас ведется активная работа для активизации сотрудничества со странами Африки.

Министерство иностранных дел совместно с Министерством экономики поможет украинским экспортерам, пострадавшим от экономической блокады украинских товаров Беларусью, найти альтернативный рынок сбыта.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник во время выступления на заседании Комитета поддержки экспорта и инвестиций Киевской торгово-промышленной палаты.

"Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Республики Беларусь, может сразу обращаться в Совет экспортеров и инвесторов при МИД. И мы вместе с нашими коллегами из Министерства экономики будем искать способы, и приложим все усилия для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта", - сказал Сеник.

Он отметил, что сейчас Министерство иностранных дел и Совет экспортеров и инвесторов при МИД стремится стать "окном" для украинских экспортеров при выходе на международные рынки.

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"Сейчас при МИД проводятся еженедельные вебинары для экспортеров с послами в разных странах, ведется активная работа для активизации сотрудничества со странами Африки, запланировано обучение дипломатов в экономическом направлении", - рассказал замминистра.

Как сообщал УНИАН, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью в ответ на экстренную посадку белорусскими властями самолета компании Ryanair 23 мая. На его борту был основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого власти страны задержали.

Беларусь 26 мая ввела лицензирование на ряд импортных товаров из Украины: кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, плит ДСП и ДВП, обоев, туалетной бумаги и упаковки, кирпича, керамической плитки, сельхозтехники для посева, стиральных машин, мебели и так далее.

В МИД Беларуси заверили, что введение лицензирования украинского импорта "не связано с текущим обострением наших отношений с авиационными вопросами и тому подобное". В ведомстве назвали это "чистой воды торговыми переговорами, которые должны вести к расчистке барьеров".

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Автор: Богдан Слуцкий